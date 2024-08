Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Siltronic-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 75,45 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Siltronic-Aktie um 11:34 Uhr im XETRA-Handel bei 75,45 EUR. Bei 75,60 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,10 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.647 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 24,59 Prozent zulegen. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 68,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,640 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 25.07.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 403,70 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2025.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,725 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

