Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 75,10 EUR ab.

Das Papier von Siltronic befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 75,10 EUR ab. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,10 EUR nach. Bei 75,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 2.629 Stück.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 68,15 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 9,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,640 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 87,00 EUR angegeben.

Siltronic ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 403,70 Mio. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,725 EUR je Siltronic-Aktie.

