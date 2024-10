Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 59,85 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 59,85 EUR. Bei 61,10 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 60,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.037 Siltronic-Aktien.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Am 22.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 0,50 Prozent sinken.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,622 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 25.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,83 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 351,30 Mio. EUR im Vergleich zu 403,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Siltronic-Bilanz für Q3 2024 wird am 24.10.2024 erwartet. Am 28.10.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 0,846 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

