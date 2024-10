Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag im Plus

Siltronic im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 60,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:02 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 60,90 EUR zu. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 60,90 EUR zu. Mit einem Wert von 60,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.182 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 54,35 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2024 bei 59,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 2,05 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,622 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 25.07.2024 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 1,83 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 403,70 Mio. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,846 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im MDAX

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels fester

Freundlicher Handel: Zum Start Gewinne im MDAX