Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 43,12 EUR.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 2,5 Prozent auf 43,12 EUR nach. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 42,74 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,66 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 24.404 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 115,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 1,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,681 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,60 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 24.10.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 1,10 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent auf 357,30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 349,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 2,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

