Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,3 Prozent im Minus bei 42,32 EUR.

Die Siltronic-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 42,32 EUR. Bei 42,18 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 43,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 53.952 Stück.

Am 16.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 119,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Am 23.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,681 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 79,60 EUR.

Siltronic gewährte am 24.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 357,30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 2,21 EUR je Aktie aus.

