Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 43,98 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 43,98 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 44,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 44,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.764 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 79,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,85 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,00 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 27,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 EUR aus.

Am 30.04.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Siltronic hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,86 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 343,50 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 345,80 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siltronic am 29.07.2025 präsentieren. Am 28.10.2026 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,816 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

