Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag nahezu unbewegt

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Zum Vortag unverändert notierte die Siltronic-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 59,80 EUR.

Die Siltronic-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:41 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 59,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 60,60 EUR. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 59,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 25.867 Stück.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Bei 59,35 EUR fiel das Papier am 23.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,622 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,00 EUR an.

Am 25.07.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,83 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,98 Prozent zurück. Hier wurden 351,30 Mio. EUR gegenüber 403,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,846 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

