Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 71,55 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie notierte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 71,55 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 71,55 EUR. Bei 71,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 429 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Mit einem Zuwachs von 31,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 68,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,26 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,644 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,20 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,06 Prozent auf 343,50 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,263 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

