Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittag fester

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 42,34 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 42,34 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 42,78 EUR. Bei 42,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 47.867 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,10 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 86,82 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 32,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,109 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 345,80 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 343,50 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 29.07.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,816 EUR ausweisen wird.

