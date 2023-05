Siltronic Aktie News: Hausse bei Siltronic am Freitagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Siltronic 77,35 EUR

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,5 Prozent auf 77,30 EUR zu. Bei 77,40 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 97.717 Siltronic-Aktien.

Bei einem Wert von 93,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2022). Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 21,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 51,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 33,18 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 68,33 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 10.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 417,00 EUR gegenüber 417,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Siltronic am 27.07.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 26.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

