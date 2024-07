Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 75,05 EUR.

Um 11:40 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 75,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 73,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.640 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,25 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,50 EUR. Dieser Wert wurde am 26.04.2024 erreicht. Mit Abgaben von 8,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,771 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 25.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 2,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 351,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 404,40 Mio. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 29.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,347 EUR je Siltronic-Aktie.

