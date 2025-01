Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Vormittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Minus bei 42,46 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 42,46 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,20 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.602 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2024 auf bis zu 92,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 118,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 42,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 0,66 Prozent wieder erreichen.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,667 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,60 EUR für die Siltronic-Aktie.

Siltronic ließ sich am 24.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 357,30 Mio. EUR im Vergleich zu 349,10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 10.03.2026 dürfte Siltronic die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,21 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

