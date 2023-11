Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 83,10 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 83,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,15 EUR aus. Bei 83,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.078 Siltronic-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,35 EUR erreichte der Titel am 11.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 5,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 58,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,72 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 73,67 EUR.

Siltronic gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 417,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 349,10 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 11.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 8,00 EUR im Jahr 2021 aus.

