Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 82,05 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:03 Uhr um 0,1 Prozent auf 82,05 EUR nach. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 81,40 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 771 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 28,82 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,67 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,10 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 349,10 EUR – eine Minderung von 16,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 417,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 8,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

