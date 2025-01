Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag verlustreich

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 44,98 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 44,98 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 44,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.026 Siltronic-Aktien.

Bei 92,95 EUR markierte der Titel am 16.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 106,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 41,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,43 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,667 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,60 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 24.10.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 349,10 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 357,30 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 10.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Siltronic-Aktie.

