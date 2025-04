Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag leichter

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,6 Prozent auf 37,20 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:43 Uhr 4,6 Prozent auf 37,20 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 36,44 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 31.078 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 52,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 32,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,98 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,132 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,40 EUR.

Am 06.03.2025 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 1,01 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 356,60 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 360,60 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siltronic am 29.07.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 01.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2025 -2,980 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

