Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag mit kräftigen Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 9,5 Prozent auf 35,30 EUR nach.

Das Papier von Siltronic befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 9,5 Prozent auf 35,30 EUR ab. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,72 EUR nach. Bei 38,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 166.750 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 79,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 124,08 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 32,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,132 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,40 EUR für die Siltronic-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 06.03.2025. Siltronic hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 1,01 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 360,60 Mio. EUR gegenüber 356,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 01.05.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,980 EUR ausweisen wird.

