Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag auf grünem Terrain

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 44,56 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 44,56 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 44,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.413 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 92,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 52,06 Prozent niedriger. Am 27.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 7,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,667 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 79,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 24.10.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 357,30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siltronic-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 10.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siltronic.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 2,22 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX letztendlich in Rot

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im TecDAX

Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge