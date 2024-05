sino Aktie News: sino am Montagnachmittag mit Kursfeuerwerk

So entwickelt sich sino

Die Aktie von sino gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das sino-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 16,7 Prozent auf 53,00 EUR.

Um 15:43 Uhr stieg die sino-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 16,7 Prozent auf 53,00 EUR. Bei 56,50 EUR erreichte die sino-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 52,50 EUR. Bisher wurden heute 32.950 sino-Aktien gehandelt.

Am 27.05.2024 markierte das Papier bei 56,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der sino-Aktie liegt somit 6,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,60 EUR ab. Abschläge von 51,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für sino-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden.

sino gewährte am 10.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. sino hat ein EPS von 0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,02 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Mit einem Umsatz von 530000,00 EUR, gegenüber 530000,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von sino wird am 28.06.2024 gerechnet. Am 27.06.2025 wird sino schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,190 EUR je Aktie in den sino-Büchern.

