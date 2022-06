Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Donnerstagmittag ins Minus

Um 02.06.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Snap-Aktie in der Stuttgart-Sitzung um 1,7 Prozent auf 12,83 EUR ab. Das Tagestief markierte die Snap-Aktie bei 12,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,85 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 5.245 Snap-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,53 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 82,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,78 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 8,97 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 80,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Snap am 21.04.2022 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,19 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.062,73 USD. Im Vorjahresviertel waren 769,58 USD in den Büchern gestanden.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,213 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie: Prognose-Schock

Snap-Aktie bricht 43 Prozent ein: Snap wird Quartalsziele wohl verfehlen

Snapchat-Mitgründer kann sich Technologie auch in Fernsehern vorstellen - Snap-Aktie leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com