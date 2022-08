Snap Aktie News: Snap tendiert am Mittag südwärts

Die Snap-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 02.08.2022 12:22:00 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 9,35 EUR. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,34 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,43 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.463 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2021 bei 72,18 EUR. 87,05 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.07.2022 auf bis zu 9,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 1,79 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 80,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 21.07.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.110,91 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 982,11 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 25.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Snap-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 09.08.2023.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,822 USD je Snap-Aktie stehen.

