Snap Aktie News: Snap am Abend mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 7,13 USD.

Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 7,13 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Snap-Aktie bis auf 6,91 USD. Bei 7,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3.469.091 Snap-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,28 USD) erklomm das Papier am 11.01.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 46,31 Prozent niedriger. Am 02.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,91 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Snap-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Snap veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,15 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,34 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,413 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

