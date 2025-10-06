Snap Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Snap

So bewegt sich Snap

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 8,36 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 8,36 USD. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 8,23 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,55 USD. Bisher wurden heute 1.096.966 Snap-Aktien gehandelt.

Am 11.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 58,95 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,91 USD am 03.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,34 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,414 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

