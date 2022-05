Snap Aktie News: Snap am Vormittag im Plus

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 27,83 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 27,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,83 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,18 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 61,45 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 22,25 EUR fiel das Papier am 03.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,08 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 80,00 USD an.

Am 21.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.062,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 769,58 USD in den Büchern gestanden.

Am 10.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,024 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com