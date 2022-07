Snap Aktie News: Snap am Nachmittag im Aufwind

Um 04.07.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 12,65 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 12,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.349 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,18 EUR an. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 82,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,42 EUR am 15.06.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,79 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,00 USD für die Snap-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Snap am 21.04.2022 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.062,73 USD im Vergleich zu 769,58 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Snap am 10.08.2022 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,592 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

