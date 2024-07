Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Snap im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 15,87 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 15,87 USD. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 15,92 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,72 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 207.070 Snap-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,89 USD) erklomm das Papier am 19.12.2023. 12,73 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,28 USD am 27.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Snap am 25.04.2024 vor. Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,21 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,85 Prozent auf 1,19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 988,61 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Snap.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,510 USD je Snap-Aktie.

