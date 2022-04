Snap Aktie News: Snap verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Snap-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 34,77 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,77 EUR aus. Mit einem Wert von 34,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18 Snap-Aktien.

Bei 72,18 EUR erreichte der Titel am 28.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 107,59 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 22,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 36,02 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 80,00 USD je Snap-Aktie an.

Snap veröffentlichte am 21.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 911,32 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 29,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.04.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2022-Bilanz können Snap-Anleger Experten zufolge am 10.08.2022 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,152 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

