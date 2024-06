Snap Aktie News: Snap schiebt sich am Nachmittag vor

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Das Papier von Snap legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 15,27 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 15,27 USD. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 15,28 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,10 USD. Bisher wurden heute 167.864 Snap-Aktien gehandelt.

Am 19.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,89 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,28 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 45,78 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 25.04.2024 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1,19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 988,61 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Snap am 23.07.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,508 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

