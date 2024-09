Snap Aktie News: Snap tendiert am Nachmittag seitwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Snap zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Snap-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 8,87 USD an der Tafel.

Die Snap-Aktie kam im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 8,87 USD. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 8,93 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Snap-Aktie bis auf 8,86 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 8,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 147.941 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,89 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 101,69 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 8,28 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Snap gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,24 Mrd. USD im Vergleich zu 1,07 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 22.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,522 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

