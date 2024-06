Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 15,30 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 15,30 USD. In der Spitze legte die Snap-Aktie bis auf 15,38 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 15,25 USD. Zuletzt wurden via New York 329.275 Snap-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,89 USD) erklomm das Papier am 19.12.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (8,28 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,88 Prozent.

Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Snap am 25.04.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,21 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,61 Mio. USD in den Büchern standen.

Snap wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 vorlegen.

2024 dürfte Snap einen Verlust von -0,508 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

