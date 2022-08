Snap Aktie News: Snap am Vormittag auf rotem Terrain

Die Snap-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 9,86 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Snap-Aktie bis auf 9,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,86 EUR. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 200 Aktien.

Bei einem Wert von 72,18 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2021). 86,34 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.07.2022 bei 9,18 EUR. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 7,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,00 USD für die Snap-Aktie.

Snap gewährte am 21.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.110,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 982,11 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,822 USD je Snap-Aktie belaufen.

