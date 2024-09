Snap Aktie News: Snap am Nachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 8,37 USD.

Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,9 Prozent auf 8,37 USD ab. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,35 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,55 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 252.769 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2023 bei 17,89 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 113,87 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 8,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 01.08.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,84 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Snap wird am 22.10.2024 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2024 einen Verlust in Höhe von -0,522 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

