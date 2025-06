Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snap. Das Papier von Snap befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,8 Prozent auf 8,07 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,8 Prozent auf 8,07 USD. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,05 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,16 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 912.396 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2024 bei 17,33 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 114,75 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,08 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,27 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Am 29.04.2025 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Snap ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,36 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,405 USD je Snap-Aktie.

