Snap Aktie News: Snap fällt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 7,63 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,1 Prozent auf 7,63 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 7,62 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 7,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 433.182 Snap-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.07.2024 auf bis zu 17,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 56,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 7,08 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 7,15 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Snap gewährte am 04.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,15 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,40 Prozent auf 1,56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Snap am 29.04.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 23.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,348 USD je Aktie aus.

