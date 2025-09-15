DAX23.330 -1,8%ESt505.376 -1,2%Top 10 Crypto15,95 -0,3%Dow45.720 -0,4%Nas22.336 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1838 +0,6%Öl68,32 +1,3%Gold3.685 +0,2%
Blick auf Aktienkurs

Snap Aktie News: Snap gewinnt am Nachmittag

16.09.25 16:10 Uhr
Snap Aktie News: Snap gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 7,73 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,6 Prozent auf 7,73 USD. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,75 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 7,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.865.747 Snap-Aktien.

Bei 13,28 USD markierte der Titel am 11.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,91 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 6,91 USD fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snap-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Snap ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1,34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 präsentieren.

2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,413 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Court/Getty Images

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

