Aktie im Blick

Snap Aktie News: Snap zieht am Nachmittag an

29.09.25 16:11 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 8,41 USD.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 8,41 USD. Bei 8,42 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,32 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 614.449 Snap-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. 58,00 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 6,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 17,79 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Snap ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,34 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,413 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Aktien von Alphabet, Snap & Meta im Visier: US-Behörde startet Untersuchung von Chatbots

Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet

Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse

Übrigens: Snap und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

