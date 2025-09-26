Snap Aktie News: Snap gewinnt am Abend an Boden

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Snap. Zuletzt sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 8,49 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 8,49 USD zu. Der Kurs der Snap-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,74 USD zu. Bei 8,32 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.930.558 Snap-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2025 auf bis zu 13,28 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Mit Abgaben von 18,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Snap ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,15 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,413 USD je Snap-Aktie.

