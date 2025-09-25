DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.258 +0,7%Nas22.464 +0,4%Bitcoin93.629 +0,2%Euro1,1703 +0,3%Öl69,84 +0,3%Gold3.775 +0,7%
Snap Aktie News: Snap am Freitagabend schwächer

26.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 8,22 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 8,22 USD. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 8,16 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,27 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.742.939 Snap-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,28 USD. Dieser Kurs wurde am 11.01.2025 erreicht. 61,56 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 6,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 15,94 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,15 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1,24 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Snap wird am 28.10.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,413 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Aktien von Alphabet, Snap & Meta im Visier: US-Behörde startet Untersuchung von Chatbots

Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet

Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse

In eigener Sache

Bildquellen: Drew Angerer/Getty Images

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
