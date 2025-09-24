Snap Aktie News: Snap am Abend auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 8,08 USD nach.

Die Snap-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 8,08 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Snap-Aktie bis auf 8,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,22 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 5.886.819 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei 13,28 USD markierte der Titel am 11.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 64,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 6,91 USD erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 14,43 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Snap ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,34 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,413 USD einfahren.

