Snap Aktie News: Snap tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 10,69 USD.

Die Snap-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 3,2 Prozent auf 10,69 USD nach. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,69 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 11,05 USD. Zuletzt wurden via New York 402.599 Snap-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2023 auf bis zu 17,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 67,43 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2024 Kursverluste bis auf 8,29 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,41 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 01.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 28.10.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2024 einen Verlust in Höhe von -0,529 USD je Aktie ausweisen dürften.

