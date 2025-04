Snap Aktie News: Snap gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 7,82 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 7,82 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 7,83 USD. Bei 7,66 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 642.054 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 121,61 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,08 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 04.02.2025 hat Snap die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,15 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,56 Mrd. USD – ein Plus von 14,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,36 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Schätzungsweise am 23.04.2026 dürfte Snap die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,350 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Snap macht überraschend Gewinn: Snap-Aktie verliert dennoch