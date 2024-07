Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 15,66 USD.

Werte in diesem Artikel

Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 15,66 USD. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,36 USD ab. Bei 15,75 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 754.013 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 14,28 Prozent zulegen. Am 27.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,28 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 89,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Snap-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Snap gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1,19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 988,61 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Snap-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 29.07.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,510 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie schießt nach oben: Snap schafft es in die Gewinnzone

Ausblick: Snap stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nach fulminantem Börsengang: So schätzen Analysten die Reddit-Aktie ein