Snap Aktie News: Snap am Mittag mit KursVerlusten

Der Snap-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 10,47 EUR. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 10,31 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,37 EUR. Bisher wurden heute 751 Snap-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2021 bei 68,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 84,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.08.2022 bei 8,88 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,88 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 80,00 USD je Snap-Aktie aus.

Am 21.07.2022 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,11 Prozent auf 1.110,91 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 982,11 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2022 veröffentlicht. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Snap möglicherweise am 24.10.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,798 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

