So bewegt sich Snap

Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Aufschlag

18.07.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 14,76 USD.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 14,76 USD. Der Kurs der Snap-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,86 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,76 USD. Zuletzt wechselten 308.167 Snap-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,89 USD) erklomm das Papier am 19.12.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,20 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2023 bei 8,28 USD. Mit Abgaben von 43,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snap-Aktie. Snap ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 1,19 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 988,61 Mio. USD umgesetzt. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 29.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Snap. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,509 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Erste Schätzungen: Snap mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Snap-Aktie schießt nach oben: Snap schafft es in die Gewinnzone Ausblick: Snap stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

