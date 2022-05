Snap Aktie News: Snap am Nachmittag tiefer

Die Aktie verlor um 19.05.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 21,93 EUR. Die Snap-Aktie sank bis auf 21,03 EUR. Bei 21,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.629 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 72,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,62 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 7,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,00 USD.

Am 21.04.2022 hat Snap die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.062,73 USD – das entspricht einem Zuwachs von 38,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 769,58 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 10.08.2022 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,024 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Astrid Stawiarz/Getty Images