Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Nachmittag auf rotes Terrain

Kurs der Snap

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 8,20 USD ab.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 8,20 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 8,17 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 8,28 USD. Zuletzt wurden via New York 279.111 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,33 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 111,47 Prozent. Bei 7,08 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Snap ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,10 Prozent auf 1,36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,406 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

