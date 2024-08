Notierung im Fokus

Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit KursVerlusten

20.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 9,47 USD ab.

Die Snap-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 9,47 USD abwärts. Bei 9,37 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,47 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 258.182 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2023 bei 17,89 USD. 89,01 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,28 USD erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,52 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenausschüttung für Snap-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 01.08.2024 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,07 Mrd. USD ausgewiesen worden waren. Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,326 USD ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Snap-Aktie bricht zweistellig ein: Snapchat-Mutter schreibt weiter rote Zahlen Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung

