Snap Aktie News: Snap gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 10,13 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 10,13 USD. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,30 USD. Mit einem Wert von 10,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 497.463 Stück gehandelt.

Am 24.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,35 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 51,60 Prozent Luft nach oben. Bei 7,08 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,07 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,36 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Snap wird am 05.08.2025 gerechnet. Snap dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.07.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,400 USD ausweisen wird.

