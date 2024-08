Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 9,42 USD ab.

Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 9,42 USD ab. In der Spitze büßte die Snap-Aktie bis auf 9,42 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 310.706 Snap-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,89 USD erreichte der Titel am 19.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 89,92 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,28 USD am 27.09.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,10 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus.

Snap gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,07 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,24 Mrd. USD ausgewiesen.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,326 USD einfahren.

